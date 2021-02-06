На Маршала Казакова неизвестные ночью обокрали магазин «Магнит»

Утром, 6 февраля в Петербурге прохожая обнаружила выбитое окно магазина «Магнит». Ни полиции, ни злоумышленников в момент записи видео обнаружено не было.

Кадрами с места преступления поделилась случайная прохожая в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург». В видео женщина сообщила, что окно в магазин открыто, а внутри валяются разбитые бутылки.

Кража произошла в торговой точке по улице Маршала Казакова, 70. В момент съемки, работники данного магазина еще не вышли на работу. По каким причинам не сработала система безопасности неизвестно.

Информации от ГУ МВД по Петербургу пока не поступало.