Перечень трасс Ленобласти, где 6 февраля будет затруднено движение из-за технических работ

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что в субботу, 6 февраля на трассах Ленобласти будут убирать дорожное полотно от снега и приводить в порядок дорожные знаки. Движение по этим участкам будет затруднено.

Информацией о дорожных работах поделились в 47news, ссылаясь на УПРДОР «Северо-Запад».

Ниже представлен перечень трасс, где могут образоваться заторы:

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия: км 12-179 и км 22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург: км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора: км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-114 «Вологда – Тихвин»: км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой: км 158, км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега на мосту;

А-181 «Магистральная»: км 75-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола: км 0-33, км 25-26, км 27, км 2-3, км 72-78 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков и тротуаров.