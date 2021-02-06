Школьник разбился насмерть, выпав с балкона 12 этажа в Мурино

В городе Мурино Ленинградской области возле многоэтажного дома нашли тело девятиклассника. Сообщается, что он упал с высоты 12-го этажа.

О трагедии стало известно изданию «Невские новости» со ссылкой на своего источника. Все случилось в пятницу, 5 февраля в районе десяти вечера. В отделение полиции от очевидцев поступило сообщение о подростке, выпавшем с балкона многоэтажки по улице бульвара Менделеева. На место происшествия выехал оперуполномоченный.

Погибший подросток был 2005 года рождения. На теле девятиклассника сотрудник полиции обнаружил травмы, характерные для падения с большой высоты. На учете по делам несовершеннолетних и в психдиспансере погибший не состоял. Полиция завела уголовное дело.