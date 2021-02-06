В Кировском районе задержали пьяного мужчину, угнавшего автомобиль супруги своего друга

Под Кировском полицейские задержали мужчину, который после пьяного застолья угнал машину супруги своего приятеля. В тот же вечер угонщика обнаружили в кювете недалеко от места стоянки позаимствованного автомобиля.

Инцидент произошел еще 4 февраля, в четверг. Подробности случившегося появились у 47news в субботу, 6 февраля от пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отделение кировской полиции поступило сообщение от 50-летнего кировчанина об угоне транспортного средства его жены. 46-летний приятель после совместных посиделок забрал ключи от «Фольксваген Поло» и уехал. Мужчина, обнаружив угон машины, позвонил своему, вероятно уже бывшему другу, от которого узнал, что машина уже в кювете.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД задержали и доставили в отдел полиции угонщика. Сообщается, что он ранее неоднократно был судим. Владелица угнанного «Форда» написала заявление. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».