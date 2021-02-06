Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» что россиянам следует опасаться обычных таблеток от давления — они могут стать причиной инфарктов, инсультов или острой почечной недостаточности.

Обычные таблетки от давления, которые лежат в аптечках любого россиянина, можно получить инфаркт, инсульт или острую почечную недостаточность, утверждает доктор и телеведущий Александр Мясников.

По его словам «таблетки под язык», названия которых «все знают» запрещено принимать самостоятельно и их следует убрать из аптечки. Многообещающая таблетка понижает давление и приводит к инфаркту. Врач считает что инфаркт происходит из-за резкого понижения давления а вовсе не из-за повышения, сообщают Невские новости.

В России ежегодно от инфаркта умирает более 55 тысяч человек, у 50% из них смерть наступает в первые 1,5-2 часа от начала болевого приступа.

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