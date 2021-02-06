В субботу днем на трассе «Скандинавия» столкнулись два рейсовых автобуса, в результате чего пострадало 5 человек, причина ДТП выясняется.

Субботним днем, 6 февраля, на трассе «Скандинавия» столкнулись два рейсовых автобуса. Авария произошла у населенного пункта Гарболово в 14:10. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На дороге столкнулись маршруты № 619 Девяткино — Гарболово и № 675 Гарболово — «МЕГА-Парнас». Во время аварии пострадали пятеро человек: оба водителя и три пассажира. Один из автобусов вылетел на обочину.

Представители обслуживающей дорогу подрядной организации сообщили о том, что дорожное покрытие было обработано и претензий к дорожным службам нет. Автодорога А-181 „Магистральная“ не перекрывалась, сообщили в Невских новостях.