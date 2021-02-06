В воскресенье в Ленобласти обещают местами до –21 градуса, кроме того ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. МЧС призывает водителей быть осторожными.

В Ленинградской области в воскресенье, 7 февраля, будут сильные заморозки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ночью температура воздуха понизится до –21 градуса в некоторых районах области. В среднем ночью ожидают от –12 до –17 градусов.

Днем ожидается от –7 до –12 градусов, местами возможно –15. Северо-западный и западный ветер подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Местами в регионе пройдет небольшой снег. Атмосферное давление изменится, но слабо. В такую погоду водителям следует быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, сообщают Невские новости.