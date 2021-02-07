В семи районах Ленобласти от COVID-19 вылечились более 90% заболевших

Как сообщал ivbg.ru, 7 февраля зафиксированы 207 новых случаев COVID-19 в Ленобласти. А выздоровели 163 человека.

За все время пандемии COVID-19 в Ленинградской области выздоровели более 90,7% граждан. Из 32 192 заболевших по выздоровлению выписаны 29 211 человек.

Больше всего выздоровевших в семи районах региона. Это Волосовский (91,5%), Всеволожский (91,1%), Гатчинский (90,5%), Кингисеппский (91,6%), Ломоносовский (90,5%), Тихвинский (90,3%) и Тосненский (90,8%) районы.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что аллерголог-иммунолог Владимир Болибок допустил, что отмена масочного режима в России может случиться уже в апреле 2021 года.