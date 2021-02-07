Снегоход провалился под лед на Вуоксе – пилот примерз руками ко льду и умер в воде

По информации ivbg.ru, 7 февраля около 01:00 в экстренные службы сообщили о происшествии недалеко от базы отдыха «Зеленый мыс» в районе поселка Житково в Выборгском районе.

Снегоход провалился в полынью на реке Вуокса. Звонивший сообщил, что нашел труп управлявшего аппаратом мужчины в воде с примерзшими ко льду руками – он пытался выбраться, но не справился и ушел под воду.

По предварительным данным, снегоходом управлял 52-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, что автомобиль пробил ограждение и упал в Неву в Санкт-Петербурге.