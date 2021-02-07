В Лодейном Поле сгорел многоквартирный дом – погиб человек, люди остались без жилья  

Пожар охватил 450 квадратных метров на втором этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Песочная в Лодейном Поле.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 6 февраля в 16:09 На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Открытый огонь ликвидирован в 18:51. Пожар потушен в 02:29.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительным данным, это 43-летняя хозяйка одной из квартир.

Всего в здании прописаны девять человек, из них четверо – дети. Жильцы эвакуировались из дома и разместились у родственников. Сгоревший дом стоял в очереди на расселение.

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