Подробности: воспитанников интерната во Мге совратил ранее судимый за это петербуржец

Как сообщал ivbg.ru, в полицию поступило обращение от воспитателя школы-интерната для детей с нарушениями зрения, расположенного в поселке Мга в Кировском районе Ленинградской области.

По словам заявителя, неизвестный «через WhatsApp совершил развратные действия в отношении двух 13-летних воспитанников». Подозреваемого задержали в квартире дома № 69/1 на Планерной улице в Санкт-Петербурге.

Установлено, что задержанный 47-летний петербуржец ранее отсидел пять лет в колонии за развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что психиатра в Мурино подозревают в совращении школьницы, а он считает, что все было по обоюдному желанию.