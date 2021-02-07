Экс-капитан «Зенита» Игонин провел тренировку для школьников Заневского поселения

Открытая тренировка-смотр для 18 учащихся 1-3 классов прошла 7 февраля в Заневской спортивной школе.

В ней приняли участие обладатель Кубка России, бронзовый призер чемпионата России Константин Лепехин, финалист Кубка России, бронзовый призер чемпионата России Борис Горовой и экс-капитан «Зенита», куратор Заневской спортшколы Алексей Игонин.

«Слушайте внимательно своих наставников, и тогда из вас получатся большие мастера футбола», – посоветовал молодым спортсменам Алексей Игонин

Заневская спортивная школа открылась в Янино-1 в 2021 году. В ней работают платные и бесплатные секции по футболу, хоккею, адаптивной физической культуре, регби, легкой атлетике, карате, фрисби, чирлидингу и художественной гимнастике.

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