Населенные пункты Ленобласти, где 8 февраля выявлены 205 новых заражения COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 205 человек.

Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19:

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+1), Бор (+1), Мозолево-1 (+1), Половное (+1).

Бокситогорск (+4), Пикалево (+1), Бор (+1), Мозолево-1 (+1), Половное (+1). Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Торосово (+3), Кайкино (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+1).

Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Торосово (+3), Кайкино (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+1). Волховский район: Волхов (+3), Кисельня (+1), Паша (+2), Усадище (+1).

Волхов (+3), Кисельня (+1), Паша (+2), Усадище (+1). Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+3), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+7), пгт. им. Морозова (+2), Вартемяги (+3), Борисова Грива (+1), Романовка (+3), Бугры (+3), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Мистолово (+1), Елизаветинка (+1), Керро (+1).

Мурино (+3), Всеволожск (+3), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+7), пгт. им. Морозова (+2), Вартемяги (+3), Борисова Грива (+1), Романовка (+3), Бугры (+3), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Мистолово (+1), Елизаветинка (+1), Керро (+1). Выборгский район: Выборг (+5), Перово (+1), Гончарово (+1), Советский (+5), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Кондратьево (+1), Каменка (+1), Лесогорский (+1).

Выборг (+5), Перово (+1), Гончарово (+1), Советский (+5), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Кондратьево (+1), Каменка (+1), Лесогорский (+1). Гатчинский район: Гатчина (+4), Войсковицы(+2), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+5), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Романовка (+1), Дружная Горка (+1), Большое Верево (+1), Мыза (+1).

Гатчина (+4), Войсковицы(+2), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+5), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Романовка (+1), Дружная Горка (+1), Большое Верево (+1), Мыза (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Усть-Луга (+1), Ивангород (+2).

Кингисепп (+2), Усть-Луга (+1), Ивангород (+2). Киришский район: Глажево (+3), Кириши (+9).

Глажево (+3), Кириши (+9). Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Приладожский (+1), Назия (+1), Молодцово (+1), Путилово (+1), Мга (+1).

Кировск (+1), Отрадное (+1), Приладожский (+1), Назия (+1), Молодцово (+1), Путилово (+1), Мга (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Андреевщина (+1), Тервеничи (+1).

Лодейное Поле (+4), Андреевщина (+1), Тервеничи (+1). Ломоносовский район: Горбунки (+1), Лебяжье (+1), Пикколово (+1), Марьино (+1).

Горбунки (+1), Лебяжье (+1), Пикколово (+1), Марьино (+1). Лужский район: Луга (+3), Осьмино (+1), Оредеж (+4), Волошово (+2), Серебрянский (+1), Турово (+2), Почап (+2).

Луга (+3), Осьмино (+1), Оредеж (+4), Волошово (+2), Серебрянский (+1), Турово (+2), Почап (+2). Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+9), Важины (+1).

Винницы (+2), Подпорожье (+9), Важины (+1). Приозерский район: Приозерск (+5), Снегиревка (+1).

Приозерск (+5), Снегиревка (+1). Сланцевский район: Сланцы (+11).

Сланцы (+11). Тихвинский район: Тихвин (+13), Мелегежская Горка (+4), Сарка (+1).

Тихвин (+13), Мелегежская Горка (+4), Сарка (+1). Тосненский район: Глинка (+1), Тосно (+3), Никольское (+4), Ульяновка (+1), Форносово (+1), Войскорово (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: