В восьми районах Ленобласти отключат свет 8 февраля

Причина отключений – плановые работы на электросетевых объектах. Их цель – уменьшить число технологических сбоев.
Список районов и адресов, а также график отключений опубликованы ниже.
Бокситогорский район – с 10:00 до 16:00.
- Деревни Лидь, Лукинское, Утишье, Головачево, Лесное.
Волосовский район – с 09:00 до 16:00.
- Сяглицы, Изори, Язвище, Редежа, Сырковицы
Волховский район – с 11:00 до 13:00.
- Гнилка.
Всеволожский район.
- Красная Горка, Рыжики – с 10:00 до 17:00.
- Деревня Касимово (ул. Луговая; дор. Аришкина, 11, 73а, 59, 75, 93) – с 09:00 до 17:00.
Киришский район.
- Кириши (ул. Романтиков, 7, 9; пер. Школьный, 1) – с 08:30 до 16:30.
- Глажево (улица Центральная) – с 11:00 до 16:30.
Сланцевский район.
- Марьково, Филатово – с 10:00 до 16:00.
- Сланцы (ул. Горького, 11, 26, 28; ул. Шахтерская Слава, 4; детский сад) – с 08:30 до 12:00.
Тосненский район – с 14:00 до 16:00.
- Поселок Ульяновка (дор. Ульяновская, 42-56, 67-87; ул. Лесная, 6-12; ул. Юного Ленинца, 1-16; ул. Щербакова, 40-42; ул. Лесная, 1-7; ул. Юного Ленинца, 1-61; пер. Юного Ленинца, 1-5а; пео. Карла Маркса, 5-34; ул. Карла Маркса, 8-65; ул. Лесная, 2, 29, 25, 19, 12; ул. Комсомола, 1-29; ул. Колхозная, 1-25; ул. Энергетиков, 1-12; ул. Щербакова, 23-39; ул. Щербакова, 2/15, 9, 14-21; ул. Ленинградская, 1-43; ул. Ленинградская, 5; ул. Крупской, 1-32; ул. Карла Маркса, 1-23; пер. Карла Маркса, 48).
Гатчинский район – с 13:00 до 16:00.
- Поселок Сиверский (ул. Крамского, 6, 9), Вырица (ул. Сергучевская, 31-73; ул. Полякова, 1-18; ул. Удельная, 1-21; ул. Вокзальная, 24-52; пер. Колхозный, 1-7; ул. Красная, 18-29; ул. Повассара, 1-43).