В восьми районах Ленобласти отключат свет 8 февраля

Причина отключений – плановые работы на электросетевых объектах. Их цель – уменьшить число технологических сбоев.

Список районов и адресов, а также график отключений опубликованы ниже.

Бокситогорский район – с 10:00 до 16:00.

Деревни Лидь, Лукинское, Утишье, Головачево, Лесное.

Волосовский район – с 09:00 до 16:00.

Сяглицы, Изори, Язвище, Редежа, Сырковицы

Волховский район – с 11:00 до 13:00.

Гнилка.

Всеволожский район.

Красная Горка, Рыжики – с 10:00 до 17:00.

Деревня Касимово (ул. Луговая; дор. Аришкина, 11, 73а, 59, 75, 93) – с 09:00 до 17:00.

Киришский район.

Кириши (ул. Романтиков, 7, 9; пер. Школьный, 1) – с 08:30 до 16:30.

Глажево (улица Центральная) – с 11:00 до 16:30.

Сланцевский район.

Марьково, Филатово – с 10:00 до 16:00.

Сланцы (ул. Горького, 11, 26, 28; ул. Шахтерская Слава, 4; детский сад) – с 08:30 до 12:00.

Тосненский район – с 14:00 до 16:00.

Поселок Ульяновка (дор. Ульяновская, 42-56, 67-87; ул. Лесная, 6-12; ул. Юного Ленинца, 1-16; ул. Щербакова, 40-42; ул. Лесная, 1-7; ул. Юного Ленинца, 1-61; пер. Юного Ленинца, 1-5а; пео. Карла Маркса, 5-34; ул. Карла Маркса, 8-65; ул. Лесная, 2, 29, 25, 19, 12; ул. Комсомола, 1-29; ул. Колхозная, 1-25; ул. Энергетиков, 1-12; ул. Щербакова, 23-39; ул. Щербакова, 2/15, 9, 14-21; ул. Ленинградская, 1-43; ул. Ленинградская, 5; ул. Крупской, 1-32; ул. Карла Маркса, 1-23; пер. Карла Маркса, 48).

Гатчинский район – с 13:00 до 16:00.