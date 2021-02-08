Смольный совместно с петербургскими агрегаторами такси разработает свод правил этичного поведения для таксистов, перевозчики и жители смогут участвовать в его улучшении.

Для петербургских такси придумают свод правил, касающихся этичного поведения водителей. Причиной такого решения стали частые жалобы петербуржцев на поведение таксистов. Перевозчики и жители Петербурга смогут внести свои предложения при создании кодекса.

Достигнутая договоренность стала возможна после соглашения об информационном взаимодействии между Смольным и агрегаторами такси. Она предполагает и подготовку предложений по изменению городского и федерального законодательства, сообщили Невские новости.

В последние месяцы действительно участилось количество инцидентов с таксистами, причем большинство из-них попадают в поле зрения правоохранителей. Ранее мы писали о смотревшем порно при пассажирах таксисте и о женщине, лишившейся золотой цепочки после поездки в такси.