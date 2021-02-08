Впервые с октября количество новых заражений COVID-19 в России упало ниже 16 тысяч

Как сообщает Anews, в России за прошедшие 24 часа выявлено 15 916 новых случаев COVID-19. Перед Новым годом это были 30 000 заболевших.

Последний раз 16 000 заболевших в сутки в России фиксировали в октябре 2020 года. Также в стране наметился заметный спад смертности – от более чем 500 до 407 летальных случаев в сутки.

По расчетам иммунологов, совокупный иммунитет жителей планеты превысит 60% уже к августу 2021 года.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что иммунолог допустил отмену масочного режима в России в апреле 2021 года.