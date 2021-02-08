Морскую мину времен войны обнаружили на Финском заливе — фото

Боеприпас обнаружил скайсерфер и сразу же сообщил об опасной находке в МЧС.

Морская мина, предположительно установленная еще во времена Великой Отечественной войны, недавно оторвалась от якоря и всплыла на поверхность залива. С наступлением холодов она вмерзла в лед, сообщили в Северо-Западном РПСО. Боеприпас уже обезвредили специалисты Западного военного округа.

Ранее мы рассказывали, что за прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено, вывезено и утилизировано свыше 100 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.