Морскую мину времен войны обнаружили на Финском заливе — фото

Автор: Гузель Галимова
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Боеприпас обнаружил скайсерфер и сразу же сообщил об опасной находке в МЧС.

Морская мина, предположительно установленная еще во времена Великой Отечественной войны, недавно оторвалась от якоря и всплыла на поверхность залива. С наступлением холодов она вмерзла в лед, сообщили в Северо-Западном РПСО. Боеприпас уже обезвредили специалисты Западного военного округа.

Морскую мину времен войны обнаружили на Финском заливе - фото финский залив, мина, боеприпасы
Морскую мину времен войны обнаружили на Финском заливе - фото финский залив, мина, боеприпасы
Морскую мину времен войны обнаружили на Финском заливе - фото финский залив, мина, боеприпасы
Морскую мину времен войны обнаружили на Финском заливе - фото финский залив, мина, боеприпасы

Ранее мы рассказывали, что за прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено, вывезено и утилизировано свыше 100 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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