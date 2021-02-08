Более тысячи школ Петербурга и Ленобласти проверили за ночь из-за сообщения о минировании

Более тысячи российских школ, в том числе в Петербурге и Ленобласти, были проверены этой ночью после ложного сообщения о минировании.

Информация о якобы готовящихся подрывах учебных заведений поступила вечером 7 февраля. В московскую полицию позвонила женщина и сообщила, что ее дочери-четверокласснице, которая учится в Твери, в соцсетях прислали видео. В ролике говорилось, что 8 февраля произойдут взрывы в 20 тысячах школ России.

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Полиция незамедлительно начала проверку, только в Петербурге и Ленобласти осмотрели более тысячи школ. Взрывных устройств обнаружено не было.