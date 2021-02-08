Молодого лебедя спасли на замерзшей реке в Ленобласти

Молодого лебедя спасли на замёрзшей реке в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
«В деревне Орлы Кингисеппского района Ленинградской области местные жители обнаружили молодого лебедя на замершей реке Луга. После осмотра лебедя и оценки его состояния было принято решение о передаче птицы на реабилитацию. Птица активна, но сильно истощена», — сообщает комитет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что специалисты доставили птицу на реабилитацию в контактный зоопарк «Приют Белоснежки», который находится в Волосовском районе.
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