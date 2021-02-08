Инспекторы Гостехнадзора проверяют водителей снегоходов

В эти выходные, 6-7 февраля, проверки прошли в Волховском, Выборгском, Кировском, Кингисеппском, Лужском и Подпорожском районах.

Обследовано почти 50 километров прибрежной линии и акватории Ладожского озера, а также Ивинский разлив в Подпорожском районе. Специалисты проверили больше 30 транспортных средств.

Всего за прошедшие выходные сотрудниками Гостехнадзора Ленинградской области составлено 12 материалов об административных правонарушениях за нарушения правил эксплуатации снегоходов. Распространенные нарушения — отсутствие действующего техосмотра и документов, разрешающих эксплуатацию снегохода.

Напомним, что операция «Снегоход» проходит на территории области с 1 по 26 февраля. Главная цель операции — проверить эксплуатацию мототранспортной техники, соблюдение правил ее регистрации, убедиться в своевременном прохождении техобслуживания и, соответственно, безопасности снегоходов.

В связи с этим ivbg.ru напоминает владельцам техники о необходимости иметь при себе все необходимые документы и эксплуатировать исправную, с прохождением технического осмотра, застрахованного в установленном порядке технику.

Проверки носят, прежде всего, профилактический характер. Ведь нарушение правил, отсутствие права приводят к ДТП с тяжелыми последствиями и несут угрозу жизни и здоровью граждан.