Рядовой из Ломоносовского района получил условный срок за кражу патронов на 100 рублей

224 гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Аслану Аметову. Его признали виновным в хищении боеприпасов и незаконном сбыте и хранении боеприпасов.

Установлено, что в январе 2020 года Аметов, находясь на стрельбище, складывал оставшиеся у него патроны в разгрузочный жилет и вывозил их в свою служебную квартиру в Ломоносовском районе Ленобласти. Всего он похитил 27 боеприпасов на общую сумму 109 рублей. Позже он незаконно продал 12 патронов за 2 400 рублей своему знакомому, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Подсудимый признал вину полностью. Ущерб воинской части он возместил полностью. Военный суд приговорил Аметова к 2,5 годам лишения свободы условно.