Ночью вторника температура понизится до минус 28 градусов.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Ленинградской области во вторник, 9 февраля. По их прогнозам, этот день выдастся экстремально холодным.

Днем столбик термометра опустится до минус 15 градусов, ночью — до минус 17-22. В некоторых районах может похолодать до минус 25-28 градусов. Осадков не предвидится. Ветер переменных направлений поднимется до 2-5 метров в секунду.

Водителей просят быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы. Также возможны изморозь и туман.