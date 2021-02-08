Треть россиян хотели бы иметь частично удаленный режим работы

Каждый третий работающий россиянин хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения.

При этом 44% хотят работать из офиса, 7% – полностью перейти на удаленный формат, 33% – чередовать работу в офисе и из дома, 16% затруднились ответить.

По данным опроса, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса 27% россиян были временно переведены на удаленную работу, еще 6% граждан перешли на дистанционную работу в постоянном режиме.

Напомним, что с 2021 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. По новым правилам, работодатель должен сохранить прежнюю зарплату и соцпакет, а также обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, или же компенсировать ему расходы в соответствии с локальным актом.