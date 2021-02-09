 В России отзывают проданные в 2020 году BMW из-за риска потери управления

Отзыву подлежат шесть автомобилей BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06), проданных в период с октября по ноябрь 2020 года.

Причина – неправильно привинченный вал рулевого управления на некоторых автомобилях. В связи с этим возможно возникновение шумов и люфта в системе управления. Игнорирование данных признаков водителем в самом худшем случае может стать причиной потери управления.

Представители компании проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. На всех транспортных средствах бесплатно будет выполнена проверка резьбового соединения вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала рулевого управления и карданного шарнира.