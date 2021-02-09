Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

ФРГ и Польша объявили сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата, а Швеция уведомила российского посла, что дипломат из посольства должен покинуть страну.

Эти решения стали ответом на аналогичное решение России от 5 февраля 2021 года о высылке нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, по мнению представителей ФРГ, высланный из России немецкий дипломат «выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, получая информацию о событиях на местах законными средствами».

Сотрудники генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве высланы из России «за участие в несогласованных акциях».

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