Ленобласть рассказывает о языках коренных народов региона

Автор: Гузель Галимова
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Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти продолжает в своем Instagram-аккаунте рассказывать о языках коренных народов региона.

На этот раз рубрика #СловарьКМНЛО познакомит жителей Ленобласти со словом «дом» и расскажет, как произносили и писали это слово на четырех языках: русском, ижорском, водском и вепсском.

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Впервые это слово встречается в XI веке и обозначает «любое здание для жилья или учреждения», а также «семью или живущих вместе людей». Согласно другой версии, слово «дом» происходит от латинского слова «domus» –производного от demo – строю. Другие считает, что слово отсылает к имуществу и происходит от понятия «дойьмъ» – доиметь, заимка.

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