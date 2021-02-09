Ленобласть рассказывает о языках коренных народов региона

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти продолжает в своем Instagram-аккаунте рассказывать о языках коренных народов региона.

На этот раз рубрика #СловарьКМНЛО познакомит жителей Ленобласти со словом «дом» и расскажет, как произносили и писали это слово на четырех языках: русском, ижорском, водском и вепсском.

Впервые это слово встречается в XI веке и обозначает «любое здание для жилья или учреждения», а также «семью или живущих вместе людей». Согласно другой версии, слово «дом» происходит от латинского слова «domus» –производного от demo – строю. Другие считает, что слово отсылает к имуществу и происходит от понятия «дойьмъ» – доиметь, заимка.