В Киришах угнали Kia Sportage за 1,5 млн рублей с паспортом водителя

По информации ivbg.ru, 8 февраля в полицию Киришского района обратился 43-летний технический директор компании по строительству металлоконструкций из Киришей.

У него угнали черный Kia Sportage 2018 года выпуска, принадлежащий предприятию. Ущерб от действий злоумышленников составил 1,5 млн рублей.

Иномарка была припаркована во дворе на проспекте Ленина в Киришах. Вместе с автомобилем угонщику достался и паспорт водителя, хранившийся в салоне. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как цыганка со спутниками силой отобрали украшения за 100 тысяч рублей у студентки из Кудрово.