Житель Лупполова вновь сообщил о бомбе – ранее его уже судили за телефонное хулиганство

По информации ivbg.ru, 7 февраля в экстренные службы с мобильного позвонил мужчина, сообщивший о заложенной бомбе в квартире дома за магазином «Дикси» в поселке Лупполово.

Дом и территорию рядом с ним обследовали сотрудники полиции. Взрывчатых веществ обнаружено не было. По подозрении в телефонном хулиганстве задержали 33-летнего жителя Лупполова.

В отношении задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что задержанный ранее уже был судим за заведомо ложное сообщении об акте терроризма.

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