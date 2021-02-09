Зампред Правительства РФ оценил комплексную программу развития транспортной инфраструктуры Ленобласти

Губернатор Ленобласти рассказал Марату Хуснуллину о ПКРТИ в рамках заседания координационного совета по развитию транспортной системы Ленобласти и Петербурга.

«Первый горизонт планирования — до 2025 года — целиком сосредоточен именно в границах агломерации. Мы просим федеральное правительство поддержать реализацию наших дорожных и транспортных проектов: это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, ПКРТИ определил приоритеты развития дорог и общественного транспорта в 47 регионе на ближайшие 15 лет. Документ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».