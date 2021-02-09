Марат Хуснуллин поручил доработать план развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил властям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в течение месяца доработать комплексный план развития транспортной системы двух регионов до 2024 года.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, Хуснуллин провел заседание координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области. В заседании приняли участие глава министр транспорта РФ Виталий Савельев, губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава РЖД Олег Белозеров. Ранее на заседании совета в сентябре 2020 года Хуснуллин поручал разработать комплексный план развития транспортной системы Санкт-Петербурга и области до 2024 года.

«В плане отражены приоритетные направления и мероприятия, которые необходимы для развития транспортного комплекса Санкт-Петербургской агломерации до 2024 года. Он разработан дирекцией по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с Минтрансом России, правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области с учетом разделения по видам транспорта и анализа действующих программ развития транспорта», — сообщает пресс-служба Хуснуллина.

По словам гендиректора дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ирины Герун, которая представила документ, были выделены 415 наиболее важных мероприятий по разным направлениям транспортной инфраструктуры, среди первоочередных – строительство Широтной магистрали скоростного движения, подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения и Южной широтной магистрали.

Вам будет интересно
В Ленобласти построят ещё 3 сельские дороги
В рамках реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в этом году возведут три подъездных дороги — к деревне Козырево,...
08.02.2021 157
«Предлагаю за основу взять представленный комплексный план, который необходимо доработать в ближайший месяц. Ключевой вопрос – это создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть взаимоувязана между двумя субъектами. Благодаря такой системе можно добиться увеличения пропускной способности уже существующей транспортной инфраструктуры на 10-15%», — приводит пресс-служба слова Хуснуллина.
Автор