Марат Хуснуллин поручил доработать план развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил властям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в течение месяца доработать комплексный план развития транспортной системы двух регионов до 2024 года.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, Хуснуллин провел заседание координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области. В заседании приняли участие глава министр транспорта РФ Виталий Савельев, губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава РЖД Олег Белозеров. Ранее на заседании совета в сентябре 2020 года Хуснуллин поручал разработать комплексный план развития транспортной системы Санкт-Петербурга и области до 2024 года.

«В плане отражены приоритетные направления и мероприятия, которые необходимы для развития транспортного комплекса Санкт-Петербургской агломерации до 2024 года. Он разработан дирекцией по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с Минтрансом России, правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области с учетом разделения по видам транспорта и анализа действующих программ развития транспорта», — сообщает пресс-служба Хуснуллина.

По словам гендиректора дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ирины Герун, которая представила документ, были выделены 415 наиболее важных мероприятий по разным направлениям транспортной инфраструктуры, среди первоочередных – строительство Широтной магистрали скоростного движения, подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения и Южной широтной магистрали.

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