Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил новые тарифы на коммунальные услуги, разбираемся насколько подорожали «платежки».

Так, за один кубический метр горячей воды петербуржцы будут платить 112,81 рубля. Одна гигакалория отопления обойдется в 1880,11 рубля. Отопление и горячая вода станет дороже на 3,4 %, а холодная вода и водоотведение — на 1,8 %.

Средний темп роста тарифов на электроэнергию составит 4 %, на газоснабжение — 3,2 %. С 1 июля одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составит 4,98 руб/кВтч, в домах с электроплитами — 3,73 руб/кВтч.

В среднем «платежка» петербуржцев вырастет на 3,3 % и останется ниже предполагаемого уровня инфляции в 3,41 %. Об этом рассказали Невские новости.