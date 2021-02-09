С 1 июля петербуржцы будут больше платить за «коммуналку»

Автор: Анастасия Щербакова
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С 1 июля петербуржцы будут больше платить за "коммуналку" электроэнергия, холодная вода, тарифы жкх, платежка, Петербург, отопление, коммунальные платежи, горячая вода, газ, водоотведение, Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил новые тарифы на коммунальные услуги, разбираемся насколько подорожали «платежки».

Так, за один кубический метр горячей воды петербуржцы будут платить 112,81 рубля. Одна гигакалория отопления обойдется в 1880,11 рубля. Отопление и горячая вода станет дороже на 3,4 %, а холодная вода и водоотведение — на 1,8 %.

Средний темп роста тарифов на электроэнергию составит 4 %, на газоснабжение — 3,2 %. С 1 июля одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составит 4,98 руб/кВтч, в домах с электроплитами — 3,73 руб/кВтч.

В среднем «платежка» петербуржцев вырастет на 3,3 % и останется ниже предполагаемого уровня инфляции в 3,41 %. Об этом рассказали Невские новости.

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