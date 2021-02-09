С территории Ржевского полигона были вывезены и утилизированы потенциально опасные вещества на которые поступала жалоба.

Сотрудники химико-радиометрической лаборатории Управления по обеспечению гражданской защиты и лаборатории Роспотребнадзора отреагировали на сообщения о жалобах на потенциально опасные вещества и прибыли на место.

Специалисты проверили герметичность емкостей, исключили возможное попадание ядовитых веществ в атмосферу, после чего вывезли вредные вещества за пределы полигона и утилизировали.

Мероприятия проводились в преддверии внепланового заседания комиссии по ЧС Ленинградской области, об этом сообщил 47channel.