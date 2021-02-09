В Ленобласти спустя 10 лет раскрыли дело о жестоком убийстве и изнасиловании

Автор: Гузель Галимова
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Следком Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Коммунара, обвиняемого в изнасиловании и убийстве, совершенном с особой жестокостью. 

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Источник: Следком Ленобласти

Как сообщает пресс-служба СК по Петербургу и Ленобласти, полиция начала расследовать недавнее дело об изнасиловании с угрозой убийства 41-летней жительницы Гатчинского района. Во время расследования выяснилось, что мужчина также причастен к убийству 10-летней давности. Тогда, в декабре 2010 года, обвиняемый напал на жительницу Коммунар, изнасиловал ее с особой жестокостью, а затем убил.

В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд. Обвиняемый по ходатайству следствия находится под стражей.

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09.02.2021 124
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