Уровень безработицы в Петербурге за 2020 год вырос в 6,2 раза

На конец декабря 2020 года уровень зарегистрированной в Петербурге безработицы составил 3,2% — показатель вырос в 6,2 раза по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным Петростата, к концу 2020 года в качестве безработных зарегистрировались 98 тысяч человек, из них 40,8 тысяч получали пособие по безработице. Только за декабрь этот статус получили 12,5 тысяч человек. Трудоустроились в этот месяц 5,1 тысяч человек, что в 6,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее Минтруд заявил, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, официальное количество зарегистрированных безработных в стране на данный момент составляет 2 млн 560 тысяч человек.