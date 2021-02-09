«Ты что не сгорел, пес»: в Ермилово неизвестные преднамеренно подожгли жилой дом

В поселке Ермилово Ленобласти неизвестные в ночь с 8 на 9 февраля специально совершили поджог жилого двухэтажного дома. Один из потерпевших в происшествии опубликовал отрывок переписки с вероятным поджигателем.

Фото: группа Вк "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа Вк "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа Вк "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа Вк "Дежурный по Ленобласти"

Информацию о ЧП в Ермилово опубликовали в группе ВК «Дежурный по Ленобласти». Как сообщил автор публикации, в районе 2:15 ночи один из хозяев квартиры учуял запах дыма и приступил тушить пожар самостоятельно. Огонь моментально распространился на второй этаж здания. Как отметил пострадавший, в доме в это время спали люди.

В итоге загорелся весь второй этаж. Все люди были очень взволнованы. У всех дома черная сажа, весь подъезд сгорел. У меня уже начала гореть квартира, а у моих соседей заели замки… пришлось выламывать двери. А сосед за стенкой — парализованный инвалид надышался копотью и до сих пор отплевывает копоть из легких, — рассказал пострадавший.

Также погорелец поделился небольшим фрагментом переписки с возможным зачинщиков поджога. Сообщение повергает в шок своей жесткостью.