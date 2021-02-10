Стали известны подробности убийства и расчленения женщины в Мурино

Невестка подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в Мурино рассказала подробности того вечера.

По ее словам все произошло в субботу, 6 февраля, в частном доме по шоссе в Лаврики. В тот день свекор привел домой двух женщин — всю ночь они выпивали, пели караоке, а потом ругались. Спустя некоторое время, одна из новых знакомых уехала домой на такси, Татьяна — осталась. Утром девушка ушла на работу, а по возвращению — увидела весь дом в бурых пятнах и окровавленный топор. Свекра уже дома не было. Об этом пишет паблик “Мэш на Мойке”.

По версии следствия, мужчина нанес ей множество ударов по голове, а после убийства разделил тело на части и вывез на машине в лес. Части тела в пакетах были обнаружены вдоль дороги Петербург — Матокса во Всеволожском районе.

Подозреваемый уже дал признательные показания. В ближайшие дни ему предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.