Финал конкурса «Учитель будущего» пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта

Финал профессионального конкурса «Учитель будущего» пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта, сообщили в пресс-службе проекта.
Конкурс стартовал 19 ноября 2019 при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования. Всего для участия в нем зарегистрировались более 39 тысяч человек из всех регионов страны.
По ее словам, конкурс «Учитель будущего» не только формирует образ «современного учителя – талантливого, энергичного, увлеченного педагога, – но и способствует его развитию и продвижению, раскрывает его потенциал и предоставляет целый ряд возможностей для профессионального и личностного роста».
Со ссылкой на генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова сообщается, что в финальных соревнованиях примут участие 306 учителей или 102 команды из 44 регионов России. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург, также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская республика, Свердловская область и Ставропольский край.