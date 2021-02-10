Финал конкурса «Учитель будущего» пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта

Финал профессионального конкурса «Учитель будущего» пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта, сообщили в пресс-службе проекта.

Конкурс стартовал 19 ноября 2019 при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования. Всего для участия в нем зарегистрировались более 39 тысяч человек из всех регионов страны.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в целях защиты здоровья участников, финальные соревнования были перенесены на 1 квартал 2021 года», – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову, возглавляющую оргкомитет проекта.

По ее словам, конкурс «Учитель будущего» не только формирует образ «современного учителя – талантливого, энергичного, увлеченного педагога, – но и способствует его развитию и продвижению, раскрывает его потенциал и предоставляет целый ряд возможностей для профессионального и личностного роста».

«Каждый участник конкурса «Учитель будущего» – прекрасный образец для школьников: и как целеустремленный человек, увлеченный делом и идущий к своей мечте, и как профессионал, вдохновляющий детей стать похожим на себя и выбрать такую же специальность и учить школьников в будущем. И в этом, в том числе, огромная ценность этого конкурса. Дети должны учиться на лучших примерах, осознавать, насколько престижно быть педагогом, видеть, как много можно достичь в этой профессии. И конечно, гордиться своими учителями, видя их таланты», – приводит пресс-служба слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Вам будет интересно На сцене театра «На Литейном» представят пьесы финалистов ежегодного конкурса «Первая читка» Пьесы, ставшие финалистами ежегодного конкурса «Первая читка», можно будет увидеть с 7 по 9 февраля на сцене ленинградского областного театра... 03.02.2021 197

Со ссылкой на генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова сообщается, что в финальных соревнованиях примут участие 306 учителей или 102 команды из 44 регионов России. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург, также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская республика, Свердловская область и Ставропольский край.