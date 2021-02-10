На концерте прозвучит классическая музыка лучших композиторов и стилей, и всё это под красивое звёздное небо. Такой вечер устроит «Планетарий № 1» 14 февраля.

В это воскресенье, 14 февраля, в «Планетарии № 1» состоится концерт классической музыки. Прозвучат лучшие композиции Шопена, Баха, Бетховена и Моцарта в исполнении рояля, скрипки, виолончели и приглашенной солистки Мариинского театра Светланы Киселевой.

Праздничный концерт под звёздным небом планетария состоится в 22:30 по адресу Набережная Обводного канала, 74Ц. Об этом рассказали Невские новости.