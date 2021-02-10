На выставке в Северной столице можно узнать о злодеяниях фашистов на территории Ленобласти

Свидетельства геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны представлены на выставке «Без срока давности»

Выставка реализуется в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» и проходит в Архивном центре Санкт-Петербурга. Открытие ее произошло 8 февраля ─ в годовщину выступления Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

Один из 23-х экспозиционных стендов рассказывает о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов на территории Ленобласти. На нем представлены свидетельские показания жителей 47 региона, документы командования вермахта, оккупационных органов власти – их преступные приказы, директивы, а также документы Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, созданной в мае 1943 года.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.