В Ленинградской области стартуют мероприятия к Международному дню дарения книг, библиотеки активно готовятся к празднику.

В День всех влюбленных – 14 февраля, в Ленинградской области состоится еще один праздник – Международный день дарения книг.

К акции присоединяются публичные люди. Например, участник известного интеллектуального шоу Михаил Скипский планирует посетить библиотеки Всеволожска, Токсово и Рапполово. Скрипский вручит книги в подарок от Ленинградской областной библиотеки

Уже сегодня Ленинградская областная универсальная научная библиотека передаст полсотни книг во Всеволожский район, а завтра подарочные книги отвезут в Выборг. Подарки ожидают и саму Ленинградскую библиотеку – 12 февраля с праздником культурное учреждение поздравит библиотека имени Маяковского, рассказали 47news.