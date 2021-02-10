За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло почти 500 ДТП

За минувшие сутки на дорогах Ленобласти и Петербурга зафиксировали 492 ДТП.

Согласно статистике, опубликованной ГУ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на региональных дорогах произошло 74 аварии, в которых никто не пострадал. В Петербурге было зафиксировано 422 аварии, ранения в ДТП получили восемь взрослых и один ребенок. За сутки в городе и области никто не погиб.

Вам будет интересно Фото: в Луге иномарка врезалась в дерево и перевернулась - водитель погиб Смертельное ДТП произошло сегодня ночью. 10 февраля, на улице Алексея Васильева в Луге. Как сообщает Госавтоинспекция Лужского района, Mazda 6 вылетела... 10.02.2021 127

Напомним, из-за дорожных работ на восьми трассах Ленобласти в среду, 10 февраля, ограничена скорость.