Вернувшийся в аэропорт воздушный рейс «Петербург-Уфа» проверит прокуратура

В среду, 10 февраля стало известно о технических неполадках на борту самолета, вылетевшего из Пулково в Уфу. Неисправность вынудила пилотов развернуть самолет обратно. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

По информации 78.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия», экипаж самолета, следовавшего по рейсу № 6413, принял решение вернуться в аэропорт «Пулково».

«Самолёт совершил благополучную посадку в 19:00. Пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое планируется к вылету после 20 часов. На это время им будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — сообщили в авиакомпании.

Данный рейс по информации пресс-службы должен вылететь в 20:00 по МСК. Однако происшествие все равно проверят сотрудники транспортной прокуратуры.