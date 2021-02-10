В 2021 году в Невском районе начнут строительство нового общественного пространства

Набережную реки Утки в Петербурге хотят переделать под общественное пространство. В среду, 10 февраля появился первый визуализированный проект будущего объекта у метро «Проспект Большевиков».

О реализации проекта поделились в газете «Петербургский дневник». Согласно макету, вокруг станции появятся газоны с дизайнерскими скамьями и навесами, высадят декоративные деревья и разместят остановку общественного транспорта. Также в задумках авторов проекта будет обустройство пешеходных зон — их хотят сделать с подогревом.

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Без внимания не останутся и современные технологии — на общественном пространстве будут организованы умные велопарковки и зона Wi-Fi.

Известно, что концепция будущего объекта создавалась с учётом пожеланий петербуржцев, проживающих в этом районе. Первые работы над общественным пространством начнутся уже в этом году и должны завершиться в 2022 — к 105-летию Невского района.