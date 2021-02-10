В Кингисеппе завершают сборку огромной трубы для моста через Касколовку

В Кингисеппе рабочие почти закончили монтаж гигантской трубы, которая должна стать заменой старому мосту через реку. Фотографией громадного объекта поделились в Instagram — аккаунте комитет по дорожному хозяйству области.

О ходе работ рассказал портал Online47, ссылаясь на комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор».

«Заканчиваем сборку гигантской трубы: 27 метров для реки Касколовки на подъезде к Кингисеппу. Габариты три на четыре метра — внушительно. Старый мост заменит водопропускная труба, процесс монтажа которой показан на фотографиях», – рассказали в ведомстве.

Как отметили специалисты, данное сооружение сможет прослужить порядка 80 лет без необходимости замены.