В Кингисеппе начали ремонт моста через реку Касколовка

В Кингисеппе стартовал капитальный ремонт старого моста через Касколовку. Об этом 23 января сообщали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Ремонт старого сооружения требовался уже давно. На время ремонтных работ движение по мосту будет ограничено до самого окончания работ. Автомобилистам придется ездить в объезд.

На данный момент мост уже разобран. Специалисты начали работать с грунтом и монтажом 27-метровой трубы.

«Приводим в чувство мост через Касколовку в Кингисеппе. Состояние уставшее, капремонт нужен был уже как воздух», — сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Пока работы идут на опережение графика. Закончить обустройство объекта планируют к началу лета 2021 года.