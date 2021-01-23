В Кингисеппе начали ремонт моста через реку Касколовка

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Кингисеппе стартовал капитальный ремонт старого моста через Касколовку. Об этом  23 января сообщали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

В Кингисеппе начали ремонт моста через реку Касколовка Строительство в Ленобласти, ремонт моста, Ленобласть, КингисеппФото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
В Кингисеппе начали ремонт моста через реку Касколовка Строительство в Ленобласти, ремонт моста, Ленобласть, КингисеппФото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
В Кингисеппе начали ремонт моста через реку Касколовка Строительство в Ленобласти, ремонт моста, Ленобласть, КингисеппФото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
В Кингисеппе начали ремонт моста через реку Касколовка Строительство в Ленобласти, ремонт моста, Ленобласть, КингисеппФото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Ремонт старого сооружения требовался уже давно. На время ремонтных работ движение по мосту будет ограничено до самого окончания работ. Автомобилистам придется ездить в объезд.

На данный момент мост уже разобран. Специалисты начали работать с грунтом и монтажом 27-метровой трубы.

«Приводим в чувство мост через Касколовку в Кингисеппе. Состояние уставшее, капремонт нужен был уже как воздух», — сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Пока работы идут на опережение графика. Закончить обустройство объекта планируют к началу лета 2021 года.

Вам будет интересно
В Кингисеппе начали ремонт моста через реку Касколовка Строительство в Ленобласти, ремонт моста, Ленобласть, Кингисепп
30 января из-за ремонтных работ остановят движение поездов между Мгой и Посадниково
Направление обеспечат поездами по другим маршрутам, поэтому пассажиров просят учитывать это при планировании поездок. Как сообщили в комитете по транспорту Ленобласти,...
22.01.2021 116
Автор