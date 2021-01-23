В Кингисеппе начали ремонт моста через реку Касколовка

В Кингисеппе стартовал капитальный ремонт старого моста через Касколовку. Об этом 23 января сообщали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.
Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
Ремонт старого сооружения требовался уже давно. На время ремонтных работ движение по мосту будет ограничено до самого окончания работ. Автомобилистам придется ездить в объезд.
На данный момент мост уже разобран. Специалисты начали работать с грунтом и монтажом 27-метровой трубы.
«Приводим в чувство мост через Касколовку в Кингисеппе. Состояние уставшее, капремонт нужен был уже как воздух», — сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.
Пока работы идут на опережение графика. Закончить обустройство объекта планируют к началу лета 2021 года.
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