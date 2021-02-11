В Москве азиаты украли у туриста из Кировска вещи, угостив странным алкоголем

По информации ivbg.ru, 9 февраля около 11:30 в полицию Кировского района обратился 42-летний житель Кировска. Азиаты украли у него походный рюкзак и смартфон на Комсомольской площади в Москве.

У станции метро он познакомился с тремя азиатами, которые предложили выпить по 50 граммов в подземном переходе. Выпив, житель Ленинградской области потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил пропажу вещей.

В рюкзаке находились одежда и обувь. Ущерб пострадавший оценил примерно в 7,5 тысяч рублей.

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