Иммунолог допустил введение «требований» для людей, не переболевших COVID-19  

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik сообщил, что коллективный иммунитет никак не действует на отдельного человека.

По мнению эксперта, если человек не заразился, значит, он делал все правильно. Нужно поступать соответствующим образом и дальше. Однако врач подчеркнул, что уровень заболеваемости COVID-19 еще высок.

«Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности», – допустил Владимир Болибок

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Ленобласть за последние три месяца получила 50 тысяч доз вакцины от коронавируса.