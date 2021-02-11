Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 204 новых зараженных 11 февраля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 204 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 февраля.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+2), Ефимовский (+1).

Бокситогорск (+5), Пикалево (+2), Ефимовский (+1). Волосовский район: Сумино (+1), Клопицы (+4), Прологи (+1).

Сумино (+1), Клопицы (+4), Прологи (+1). Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+1), Паша (+1), Старая Ладога (+1), Дуброво (+1).

Волхов (+3), Колчаново (+1), Паша (+1), Старая Ладога (+1), Дуброво (+1). Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+10), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Старая (+1), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Аро (+1), Рахья (+2), Мистолово (+1), Орешек (+1), Лесколово (+1).

Мурино (+3), Всеволожск (+10), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Старая (+1), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Аро (+1), Рахья (+2), Мистолово (+1), Орешек (+1), Лесколово (+1). Выборгский район: Выборг (+12), Каннельярви (+1), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Селезнево (+1), Коробицыно (+1), Каменногорск (+1), Цвелодубово (+1), Пруды (+2), Ландышевка (+1).

Выборг (+12), Каннельярви (+1), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Селезнево (+1), Коробицыно (+1), Каменногорск (+1), Цвелодубово (+1), Пруды (+2), Ландышевка (+1). Гатчинский район: Гатчина (+16), Вырица (+1), Большие Борницы (+1), Покровка (+1), Мыза (+1).

Гатчина (+16), Вырица (+1), Большие Борницы (+1), Покровка (+1), Мыза (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Ополье (+1), Ивангород (+1).

Кингисепп (+3), Ополье (+1), Ивангород (+1). Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+15).

Глажево (+1), Кириши (+15). Кировский район: Шлиссельбург (+1), Горы (+1), Мга (+1).

Шлиссельбург (+1), Горы (+1), Мга (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Свирьстрой (+1).

Лодейное Поле (+4), Свирьстрой (+1). Ломоносовский район: Лебяжье (+1).

Лебяжье (+1). Лужский район: Луга (+3), ТолмачЕво (+1), Дзержинского (+1).

Луга (+3), ТолмачЕво (+1), Дзержинского (+1). Подпорожский район: Подпорожье (+8), Вознесенье (+1).

Подпорожье (+8), Вознесенье (+1). Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+1), Саперное (+1), Снегиревка (+1), Севастьяново (+1), Коммунары (+1), Суходолье (+1), Красноозерное (+1).

Приозерск (+3), Сосново (+1), Саперное (+1), Снегиревка (+1), Севастьяново (+1), Коммунары (+1), Суходолье (+1), Красноозерное (+1). Сланцевский район: Сланцы (+8), Овсище (+2), Старополье (+2).

Сланцы (+8), Овсище (+2), Старополье (+2). Тихвинский район: Тихвин (+14), Мелегежская Горка (+1).

Тихвин (+14), Мелегежская Горка (+1). Тосненский район: Тосно (+13), Тельмана (+1), Никольское (+2), Лисино-Корпус (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: