Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 204 новых зараженных 11 февраля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 204 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 февраля.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+2), Ефимовский (+1).
- Волосовский район: Сумино (+1), Клопицы (+4), Прологи (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+1), Паша (+1), Старая Ладога (+1), Дуброво (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+10), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Старая (+1), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Аро (+1), Рахья (+2), Мистолово (+1), Орешек (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+12), Каннельярви (+1), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Селезнево (+1), Коробицыно (+1), Каменногорск (+1), Цвелодубово (+1), Пруды (+2), Ландышевка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+16), Вырица (+1), Большие Борницы (+1), Покровка (+1), Мыза (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Ополье (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+15).
- Кировский район: Шлиссельбург (+1), Горы (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Свирьстрой (+1).
- Ломоносовский район: Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+3), ТолмачЕво (+1), Дзержинского (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+8), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+1), Саперное (+1), Снегиревка (+1), Севастьяново (+1), Коммунары (+1), Суходолье (+1), Красноозерное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8), Овсище (+2), Старополье (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+14), Мелегежская Горка (+1).
- Тосненский район: Тосно (+13), Тельмана (+1), Никольское (+2), Лисино-Корпус (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тихвинский, Киришский, Подпорожский и Сланцевский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Кировский, Приозерский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Бокситогорский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Волосовский и Кингисеппский районы.