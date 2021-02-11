К лету новостройки в России могут подорожать еще на 7%

Рост цен на новостройки связывают с резким подорожанием строительных материалов в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников строительной отрасли.

Отмечается, что подорожали услуги металлопроката, вырос утилизационный сбор на спецтехнику, которая обрабатывает лом и металлопродукции. Кроме того, подорожание новостроек может быть спровоцировано недостатком рабочей силы, а также повышением цен на коммунальные услуги во время строительства, включая оплату электричества и отопления.

Участники отрасли предупредили, что из-за этих факторов рост цен на новостройки к концу года может достигнуть 15%.

Ранее мы рассказывали, что новостройки Петербурга и Ленобласти подорожали по итогам 2020 года на 12,6% — в среднем до 156,6 и 99,1 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.