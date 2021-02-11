Мигрант угрожал взрывами и COVID-19, чтобы его отпустили в Узбекистан из Новосаратовки

По информации ivbg.ru, 10 февраля в экстренные службы обратился 41-летний гражданин Республики Узбекистан, проживающий в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе.

Звонивший поставил оператора в известность, что у него COVID-19. Мужчина находился в расстроенных чувствах из-за того, что не мог выехать на родину, и даже угрожал взрывом с жертвами.

Звонившего оперативно задержали на территории сельхозпредприятия. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Мурино девушка упала с высоты и пробила лобовое стекло машины. Труп доставали из салона.